Transfert d’une star, il remercie le PSG !

Pendant de très nombreuses années, Marco Verratti a fait le bonheur du PSG, mais à l’été 2023 il a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre le Qatar. Le milieu de terrain fait son petit bout de chemin dans le championnat local et Antero Henrique, directeur sportif de la Qatar Sports League est très fier de pouvoir compter sur l’Italien dans ses rangs.

11 ans. De 2012 à 2023, Marco Verratti aura passé onze longues saisons du côté du PSG. Durant cette longue expérience, l’Italien a remporté de nombreux titres avec le club de la capitale et il est également devenu l’un des chouchous des supporters parisiens.

Verratti évolue désormais au Qatar Malheureusement, la longue histoire d’amour entre Marco Verratti et le PSG a donc pris fin en 2023. Le milieu de terrain n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique et il a donc été transféré au Qatar à Al-Arabi SC. Depuis 2025, il évolue toujours dans le championnat qatarien mais à Al-Duhail SC.