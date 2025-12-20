Transfert d’une star, il remercie le PSG !

Pendant de très nombreuses années, Marco Verratti a fait le bonheur du PSG, mais à l’été 2023 il a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre le Qatar. Le milieu de terrain fait son petit bout de chemin dans le championnat local et Antero Henrique, directeur sportif de la Qatar Sports League est très fier de pouvoir compter sur l’Italien dans ses rangs.
11 ans. De 2012 à 2023, Marco Verratti aura passé onze longues saisons du côté du PSG. Durant cette longue expérience, l’Italien a remporté de nombreux titres avec le club de la capitale et il est également devenu l’un des chouchous des supporters parisiens.
Verratti évolue désormais au Qatar
Malheureusement, la longue histoire d’amour entre Marco Verratti et le PSG a donc pris fin en 2023. Le milieu de terrain n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique et il a donc été transféré au Qatar à Al-Arabi SC. Depuis 2025, il évolue toujours dans le championnat qatarien mais à Al-Duhail SC.
« Nous sommes heureux d'avoir Verratti, Joselu, Pablo Sarabia… »
Directeur sportif de la Qatar Sports League, Antero Henrique a accordé une interview au journal espagnol Marca. L’ancien directeur sportif du PSG a notamment été questionné au sujet de savoir si le championnat local pouvait rivaliser avec celui d’Arabie saoudite. Pour argumenter son propos, le dirigeant portugais a notamment cité Marco Verratti, qu’il est très content d’avoir fait venir de Paris. « Au niveau des données, en termes d'intensité du football, nous pouvons le faire (rivaliser avec l’Arabie saoudite). Nous avons de grandes recrues, mais elles sont équilibrées. De plus, le grand changement dans notre ligue est que nous avons non seulement des joueurs qui arrivent, mais aussi des joueurs qui partent, c'est-à-dire que nous pouvons vendre à d'autres ligues. Il y a cinq ans, la moyenne d'âge était de 32,7 ans, contre 27,6 ans aujourd'hui. Cela donne de l'énergie à la QSL. En termes de noms, nous sommes heureux d'avoir Verratti, Joselu, Pablo Sarabia... Ce sont de bons joueurs qui sont encore très performants. »