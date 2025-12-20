Mercato : Kylian Mbappé au PSG, la révélation à 247M€ !

Très vite considéré comme une pépite du football, Kylian Mbappé a vu sa carrière exploser assez rapidement avec son recrutement au PSG. En 2017, le club de la capitale met la main sur le jeune prodige pour un transfert atteignant les 180M€. Une somme qui aurait été encore plus importante si le transfert avait eu lieu aujourd'hui.
Avec 180M€ pour le recruter, le PSG a fait de Kylian Mbappé le deuxième joueur le plus cher de l'histoire juste derrière les 222M€ de Neymar investis la même année. L'attaquant du Real Madrid a tout de suite attiré l'œil à son début de carrière et le club de la capitale n'a pas hésité à lâcher les chevaux. Marca a d'ailleurs calculé la somme que ce transfert aurait pu atteindre si le transfert avait eu lieu aujourd'hui.
Kylian Mbappé recruté pour 247M€ ?
D'après les calculs du quotidien espagnol reposant sur l'inflation, la fluctuation des monnaies et sur de nombreux autres critères économiques, la somme du transfert de Kylian Mbappé aurait pu atteindre 247M€ s'il était recruté au PSG aujourd'hui. C'est dire si en l'espace d'à peine 10 ans les évolutions peuvent être importantes...
Transferts records au PSG
Dans l'histoire du football, le PSG a réalisé les deux plus gros achats. En effet, outre les 180M€ de Kylian Mbappé, recruté à l'AS Monaco en 2017, le club de la capitale avait réalisé un été incroyable en déboursant 222M€ pour Neymar. Le Brésilien, star du FC Barcelone à l'époque, aurait pu être recruté pour 305M€ si le transfert avait eu lieu aujourd'hui, d'après les calculs de Marca.