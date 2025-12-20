Mercato : Kylian Mbappé au PSG, la révélation à 247M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très vite considéré comme une pépite du football, Kylian Mbappé a vu sa carrière exploser assez rapidement avec son recrutement au PSG. En 2017, le club de la capitale met la main sur le jeune prodige pour un transfert atteignant les 180M€. Une somme qui aurait été encore plus importante si le transfert avait eu lieu aujourd'hui.

Avec 180M€ pour le recruter, le PSG a fait de Kylian Mbappé le deuxième joueur le plus cher de l'histoire juste derrière les 222M€ de Neymar investis la même année. L'attaquant du Real Madrid a tout de suite attiré l'œil à son début de carrière et le club de la capitale n'a pas hésité à lâcher les chevaux. Marca a d'ailleurs calculé la somme que ce transfert aurait pu atteindre si le transfert avait eu lieu aujourd'hui.

Kylian Mbappé recruté pour 247M€ ? D'après les calculs du quotidien espagnol reposant sur l'inflation, la fluctuation des monnaies et sur de nombreux autres critères économiques, la somme du transfert de Kylian Mbappé aurait pu atteindre 247M€ s'il était recruté au PSG aujourd'hui. C'est dire si en l'espace d'à peine 10 ans les évolutions peuvent être importantes...