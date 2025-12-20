Neymar, Mbappé… Le transfert au PSG qui le fait halluciner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuellement sous contrat avec le club qatari d'Al-Arabi, Pablo Sarabia a passé 4 ans au PSG de 2019 à 2023. A l'époque, l'ailier avait été recruté au FC Séville et la transition l'avait complètement ébahi. En effet, l'effectif impressionnant du club lui a fait vivre un rêve.

Ces dernières années, le PSG a réussi à présenter un effectif exceptionnel composé de quelques unes des plus grandes stars dans le football actuel. En débarquant à Paris, Pablo Sarabia se souvient qu'il était complètement impressionné par le fait d'arriver dans une équipe composée de joueurs comme Kylian Mbappé et Neymar.

Un transfert au PSG impressionnant Ancien joueur du Real Madrid où il a été formé, Pablo Sarabia a connu sa première expérience hors d'Espagne au PSG en 2019. Il se souvient avoir vécu un rêve. « Je me sentais très bien à Séville, mais c'était un rêve qu'un club aussi grand vienne me chercher. Quand je suis arrivé dans les vestiaires, j'étais halluciné parce que je voyais les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Il y avait Keylor Navas, Marquinhos, Thiago Silva, Verratti, Neymar, Di María, Mbappé, Icardi, Cavani... puis d'autres sont arrivés, comme Messi et Achraf » se souvient-il dans un entretien pour AS.