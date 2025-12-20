Neymar, Mbappé… Le transfert au PSG qui le fait halluciner !

Actuellement sous contrat avec le club qatari d'Al-Arabi, Pablo Sarabia a passé 4 ans au PSG de 2019 à 2023. A l'époque, l'ailier avait été recruté au FC Séville et la transition l'avait complètement ébahi. En effet, l'effectif impressionnant du club lui a fait vivre un rêve.
Ces dernières années, le PSG a réussi à présenter un effectif exceptionnel composé de quelques unes des plus grandes stars dans le football actuel. En débarquant à Paris, Pablo Sarabia se souvient qu'il était complètement impressionné par le fait d'arriver dans une équipe composée de joueurs comme Kylian Mbappé et Neymar.
Un transfert au PSG impressionnant
Ancien joueur du Real Madrid où il a été formé, Pablo Sarabia a connu sa première expérience hors d'Espagne au PSG en 2019. Il se souvient avoir vécu un rêve. « Je me sentais très bien à Séville, mais c'était un rêve qu'un club aussi grand vienne me chercher. Quand je suis arrivé dans les vestiaires, j'étais halluciné parce que je voyais les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Il y avait Keylor Navas, Marquinhos, Thiago Silva, Verratti, Neymar, Di María, Mbappé, Icardi, Cavani... puis d'autres sont arrivés, comme Messi et Achraf » se souvient-il dans un entretien pour AS.
« C'était un défi de pouvoir jouer là-bas »
Au cours de son aventure au PSG, Pablo Sarabia joué 98 matches et inscrit 22 buts avant de signer à Wolverhampton. Le joueur de 33 ans reste encore fasciné par cette expérience. « C'était un défi de pouvoir jouer là-bas et un honneur d'y être parvenu. Je reconnais que j'ai beaucoup apprécié cette expérience sur le plan personnel et humain dans ce vestiaire » assure-t-il.