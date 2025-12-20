Cristiano Ronaldo : C’est le choc avec Kylian Mbappé !

Ce samedi, le Real Madrid va disputer le dernier match de l'année et pour Kylian Mbappé, c'est une occasion unique d'écrire l'histoire. En effet l'attaquant français peut égaler voire dépasser le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile. Rafael Martin Vazquez, ancien joueur du club, est impressionné.
Auteur d'un début de saison exceptionnel, Kylian Mbappé réussit à inscrire un but à quasiment chaque match. L'efficacité est telle qu'il peut effacer Cristiano Ronaldo des tablettes à l'issue du dernier match ce samedi face à Séville en Liga. Rafael Martin Vazquez est d'autant plus impressionné que le Real Madrid n'évolue pas à un grand niveau en ce moment...
« C'est franchement stupéfiant »
Avec 58 buts inscrits en 2025 avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'est plus qu'à une unité du record de Cristiano Ronaldo, porté à 59 en 2013. L'attaquant français est tout proche d'écrire l'histoire. « Les stats de Cristiano étaient inhumaines et personne n'imaginait que quelqu'un pourrait ne serait-ce que s'en approcher. C'est franchement stupéfiant » assure Rafael Martin Vazquez à L'Equipe.
Le Real Madrid en perdition sans Mbappé
Depuis le début de la saison, le Real Madrid peine à convaincre quand même sur le terrain puisqu'en dehors de Kylian Mbappé, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'enthousiasmer. La dernière preuve en date, ce match de Coupe du Roi face à Talavera remporté 3-2 dans la douleur avec un doublé du Français. « Et Mbappé a plus de mérite parce que l'équipe ne tourne pas aussi bien. Il la porte encore plus et le jour où elle sera meilleure, il sera encore plus efficace » poursuit Rafael Martin Vazquez.