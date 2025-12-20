Cristiano Ronaldo : C’est le choc avec Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, le Real Madrid va disputer le dernier match de l'année et pour Kylian Mbappé, c'est une occasion unique d'écrire l'histoire. En effet l'attaquant français peut égaler voire dépasser le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile. Rafael Martin Vazquez, ancien joueur du club, est impressionné.

Auteur d'un début de saison exceptionnel, Kylian Mbappé réussit à inscrire un but à quasiment chaque match. L'efficacité est telle qu'il peut effacer Cristiano Ronaldo des tablettes à l'issue du dernier match ce samedi face à Séville en Liga. Rafael Martin Vazquez est d'autant plus impressionné que le Real Madrid n'évolue pas à un grand niveau en ce moment...

« C'est franchement stupéfiant » Avec 58 buts inscrits en 2025 avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'est plus qu'à une unité du record de Cristiano Ronaldo, porté à 59 en 2013. L'attaquant français est tout proche d'écrire l'histoire. « Les stats de Cristiano étaient inhumaines et personne n'imaginait que quelqu'un pourrait ne serait-ce que s'en approcher. C'est franchement stupéfiant » assure Rafael Martin Vazquez à L'Equipe.