Départ du PSG : La terrible punchline pour Kylian Mbappé !

Avant de défier Séville ce samedi, Kylian Mbappé a la chance de réaliser un exploit incroyable. En effet, en cas de nouveau but, il égalerait voire dépasserait le record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid avec 59 buts sur une année civile. Mais le club espagnol a du mal à décoller, la faute à un collectif pas au point. Alors qu'au PSG, pour sa première année sans Mbappé, le club a remporté la Ligue des champions...

Impressionnant de réussite sur le plan personnel, Kylian Mbappé est un peu la solution à tous les problèmes au Real Madrid. Depuis le début de la saison, l'attaquant français enchaîne les buts mais le club n'arrive pas à se montrer rassurant. Emmanuel Petit regrette ce manque de collectif et rappelle que le PSG a connu un grand succès une fois qu'il est parti.

Kylian Mbappé au Real Madrid En 2024, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves, après avoir échoué à remporter la Ligue des champions au PSG. L'attaquant français pensait avoir plus de chance mais c'est bien le PSG qui a remporté la compétition la saison dernière. « Si vous ça vous convient que Kylian Mbappé batte le record de Cristiano Ronaldo, mais qu'ensuite il ne gagne rien sur le plan collectif, eh bien moi ça me va hein. Si ça vous va, ça me va aussi. Il est allé au Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions, voire le Ballon d'Or, et au final, c'est son ancien club qui l'a fait » lance Emmanuel Petit dans Rothen s'enflamme sur RMC.