Transfert : Un crack au PSG, c’est confirmé en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG a recruté Renato Marin. Né au Brésil, il a fini sa formation à l'AS Roma et a récupéré la nationalité italienne. A 19 ans, il n'a pas encore disputé le moindre match au niveau professionnel mais Luis Enrique pourrait lui donner sa chance alors que le PSG entre en lice en Coupe de France. Lionel Charbonnier est convaincu des belles qualités de ce jeune portier.

Ce samedi, le PSG affronte le club de Vendée Fontenay Foot en Coupe de France avant les vacances de Noël, un adversaire a priori largement à sa portée. Le club de la capitale ne pourra pas aligner Matvey Safonov, blessé. C'est pourquoi la possibilité de voir Renato Marin jouer la rencontre entre en jeu. Le jeune Italien présente des qualités séduisantes.

Le PSG prêt à miser sur un crack ? Recruté l'été dernier, Renato Marin n'a que 19 ans et il n'a pas encore eu la chance de disputer un match officiel. L'Italien pourrait être aligné prochainement par Luis Enrique. « On verra si c'est Lucas Chevalier qui joue en Coupe de France, je ne pense pas. Je pense qu'il (Luis Enrique) va aussi donner la chance à Marin, qui est un jeune gardien très très talentueux. L'AS Rome voulait absolument le garder. C'est normal parce que c'est un gardien de qualité » assure Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.