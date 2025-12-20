Transfert au PSG - Neymar : Le record a explosé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable star du football, Neymar a été recruté au PSG en 2017 pour 222M€. Une somme hors du commun et pour cause, il s'agit d'un record. Au fil des années, les transferts sont devenus de plus en plus conséquents. Mais en prenant en compte la situation actuelle, le record de Neymar aurait été explosé.

Lors de l'été 2017, le PSG n'a pas hésité à sortir un gros chèque pour attirer dans ses filets Neymar. Star du FC Barcelone à l'époque, le Brésilien avait signé pour 222M€, une somme extraordinaire en plus d'avoir recruté Kylian Mbappé. Marca assure que les sommes dépensées à l'époque auraient été largement dépassées si les transferts avaient eu lieu aujourd'hui.

Un transfert à 300M€ au PSG ? En effet, d'après le quotidien espagnol, le coût du transfert de Neymar aurait largement augmenté de nos jours. D'après un mécanisme qui utilise une formule mathématique impliquant l'inflation, la fluctuation des monnaies et d'autres critères économiques, le transfert de Neymar aurait coûté aujourd'hui au PSG 305M€.