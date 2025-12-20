Grande frayeur au PSG : Une star s’active pour son départ !

Malgré sa grosse entorse de la cheville gauche, Achraf Hakimi est bien présent au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations qui débute ce dimanche avec la rencontre opposant les Lions de l’Atlas aux Comores. À la veille du coup d’envoi de la compétition, le latéral droit du PSG est revenu sur son état.
Victime d’un gros tacle de Luis Diaz le 4 novembre dernier lors du match entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi a craint le pire à un peu plus d’un mois de la Coupe d’Afrique des Nations se déroulant chez lui, au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Mais plus de peur que de mal pour la star du PSG, bien présente pour l’évènement.
« Je voulais être là avec le groupe »
Présent en conférence de presse à la veille du match d’ouverture entre le Maroc et les Comores, Achraf Hakimi est revenu sur la grosse frayeur connue il y a un mois. « J’ai eu peur après ma blessure. Je ne voulais pas rater cette CAN à la maison. Je voulais être là avec le groupe, a confié le latéral droit du PSG. Je ne sais pas quand je vais jouer mais je me sens prêt. »
Regragui botte en touche
« Je me sens bien. Je suis le programme avec les docteurs et le coach. Après, on va voir quelle sera la décision du coach. Vous pourrez lui demander », a ajouté Hakimi. Walid Regragui n’a pas donné d’indice sur la présence de son joueur ce dimanche : « On va voir, ça va être ma décision. Il peut débuter demain… ou pas. »