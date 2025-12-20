Bagarre avec Adrien Rabiot : La presse italienne balance sur son départ de l’OM !

Axel Cornic

Pour lancer le projet avec Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a fait très fort en allant chercher Adrien Rabiot, qui se retrouvait libre après la fin de son contrat à la Juventus. Mais l’international français n’est resté finalement qu’une seule saison, puisqu’il a filé à l’AC Milan après une vive altercation dans le vestiaire.

Cette saison, il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir la première crise éclater à Marseille. Dès la 1ere journée de Ligue 1, l’OM s’est retrouvé au centre d’un énorme scandale avec la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux ne sont plus là, puisqu’ils ont été placés sur la liste des transferts et ont quitté le club.

« Profitant de la vive polémique à Marseille, sur la suggestion de Max, Milan a recruté Rabiot » En ce qui concerne Rabiot, il a retrouvé son ancien mentor Massimiliano Allegri à l’AC Milan, après l’avoir côtoyé pendant des nombreuses années à la Juventus. « Profitant de la vive polémique à Marseille, sur la suggestion de Max, Milan a recruté Rabiot » a expliqué Franco Ordine, dans Il Corriere dello Sport.