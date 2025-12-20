Lucas Chevalier : Malaise au PSG après son transfert ?

Axel Cornic

Arrivé lors du dernier mercato estival pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est au centre des débats en cette fin d’année. L’ancien du LOSC est loin de faire l’unanimité et les récentes prestations de Matveï Safonov ont poussé certains à réclamer du changement dans la hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain.

Ça ressemble beaucoup à une bombe à retardement. Le PSG a décidé cet été de changer de gardien, dépensant pas moins de 55M€ pour s’offrir les services de Lucas Chevalier. Mais ce dernier na convainc pas et a vu son statut se fragiliser au fil des mois...

Le PSG s’offre la polémique de la fin d’année Désormais, il n’est plus intouchable et certains observateurs réclament même la titularisation de Matveï Safonov, impressionnant ces dernières semaines. Le Russe est toutefois blessé et Chevalier aura peut-être l’occasion de faire taire les critiques ce samedi, avec la rencontre de Coupe de France face à Fontenay-le-Comte.