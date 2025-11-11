Benatia boucle une signature à l'OM : Il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, Federico Balzaretti a rejoint l'OM dans un rôle de directeur sportif adjoint. L'ancien international italien va retrouver Medhi Benatia avec lequel il évoluait à l'AS Roma. Deus joueurs qui avaient été recruté par un certain Walter Sabatini, qui confirme qu'ils sont fait pour travailler ensemble.

Depuis plusieurs mois, l'OM ne cesse de faire en sorte de renforcer son organigramme autour du président Pablo Longoria mais également du directeur sportif Medhi Benatia. Ce dernier a d'ailleurs bouclé l'arrivée d'une vieille connaissance pour l'épauler au quotidien.

Balzaretti à l'OM, c'est officiel En effet, samedi soir, le club phocéen publiait un communiqué annonçant l'arrivée de Federico Balzaretti. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia », écrivait l'OM. Balzaretti et Benatia se retrouve donc à Marseille après avoir évolué ensemble à l'AS Roma.