Transfert à l’OM : Le coup de fil surprise d’Ousmane Dembélé !

Formé à l'OM, Maxime Lopez a connu un début de carrière assez mouvementé. Considéré comme une jeune pépite, il aurait même pu signer au FC Barcelone en 2017. Le club catalan a tenté une approche mais finalement cela ne s'est pas fait malgré l'appel secret d'Ousmane Dembélé.
Milieu de terrain du Paris FC, Maxime Lopez a fini par quitter l'OM en 2021. Le joueur de 27 ans aurait pu connaître une carrière complètement différente puisqu'en 2017, alors qu'il n'avait même pas 20 ans, il a été approché par le staff du FC Barcelone en vue d'un éventuel recrutement. Fan de Messi, il n'aura jamais eu l'occasion de valider ce transfert. Ousmane Dembélé lui avait pourtant confirmé que le club s'intéressait à lui.
Maxime Lopez proche du Barça
Après ses débuts professionnels lors de la saison 2016-2017, Maxime Lopez a attiré l'attention du FC Barcelone lors du mercato suivant. L'information était difficile à croire pour certains mais quelques années plus tard, il confirme. « Personne détrônera jamais Messi, mais c’est bien que vous ayez retrouvé ça (la couverture de Mundo Deportivo, ndlr) parce j’ai été beaucoup moqué, les gens pensaient que je mentais. Après ma première année où vraiment je suis performant, je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif. Que les gens le veuillent ou non, oui, il a appelé mon agent et il a dit qu’il attendait que je confirme une saison encore. J’avais le profil pour jouer là-bas : petit gabarit, technique. Même si c’était un step très haut » déclare-t-il dans Détective Mathoux.
Dembélé a appelé Maxime Lopez
En 2017, Ousmane Dembélé venait tout juste d'être recruté par le club catalan et il a pu obtenir de précieuses informations sur les objectifs du mercato. Maxime Lopez révèle que le Ballon d'Or 2025 l'a contacté à l'époque pour lui dire. Mais le transfert n'a jamais eu lieu. « Le truc qui m’a tué, c'est que je suis un amoureux de Messi, je me voyais déjà jouer avec lui, être dans le vestiaire avec lui. À l’époque en plus il y avait Ousmane Dembélé qui venait de signer au Barça et qui m’avait contacté en me disant : “Le directeur sportif m’a parlé de toi.” Je me dis que c’est réel, l’histoire n’est pas fausse.” Sauf qu’après, petite enflammade » ajoute le milieu de terrain.