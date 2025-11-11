Transfert à l’OM : Le coup de fil surprise d’Ousmane Dembélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé à l'OM, Maxime Lopez a connu un début de carrière assez mouvementé. Considéré comme une jeune pépite, il aurait même pu signer au FC Barcelone en 2017. Le club catalan a tenté une approche mais finalement cela ne s'est pas fait malgré l'appel secret d'Ousmane Dembélé.

Milieu de terrain du Paris FC, Maxime Lopez a fini par quitter l'OM en 2021. Le joueur de 27 ans aurait pu connaître une carrière complètement différente puisqu'en 2017, alors qu'il n'avait même pas 20 ans, il a été approché par le staff du FC Barcelone en vue d'un éventuel recrutement. Fan de Messi, il n'aura jamais eu l'occasion de valider ce transfert. Ousmane Dembélé lui avait pourtant confirmé que le club s'intéressait à lui.

Maxime Lopez proche du Barça Après ses débuts professionnels lors de la saison 2016-2017, Maxime Lopez a attiré l'attention du FC Barcelone lors du mercato suivant. L'information était difficile à croire pour certains mais quelques années plus tard, il confirme. « Personne détrônera jamais Messi, mais c’est bien que vous ayez retrouvé ça (la couverture de Mundo Deportivo, ndlr) parce j’ai été beaucoup moqué, les gens pensaient que je mentais. Après ma première année où vraiment je suis performant, je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif. Que les gens le veuillent ou non, oui, il a appelé mon agent et il a dit qu’il attendait que je confirme une saison encore. J’avais le profil pour jouer là-bas : petit gabarit, technique. Même si c’était un step très haut » déclare-t-il dans Détective Mathoux.