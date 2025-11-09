Officiel : Le PSG annonce le remplaçant de Dembélé !

Alexis Brunet

Malheureusement, pendant plusieurs semaines, le PSG va devoir faire sans Ousmane Dembélé qui s’est blessé face au Bayern Munich. Ce dimanche face à l’OL, Luis Enrique a donc dû trouver une solution pour remplacer le Français et il a décidé de miser sur Kang-in Lee. Le Sud-Coréen sera épaulé de Senny Mayulu et de Khvicha Kvaratskhelia.

Mardi soir, face au Bayern Munich, le PSG a perdu gros. En plus de s’incliner 2-1, le club de la capitale a malheureusement perdu Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sur blessure. Déjà blessé en début de saison, le Ballon d’or a rechuté, mais cette fois il serait touché au mollet.

Dembélé remplacé par Kang-in Lee Pour le choc de ce dimanche face à l’OL, Luis Enrique a donc forcément dû faire quelques ajustements dans sa composition d’équipe. L’entraîneur du PSG a décidé de titulariser Kang-in Lee pour remplacer l’attaquant français, alors que Gonçalo Ramos postulait lui aussi. Le Sud-Coréen sera épaulé par Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia et il faudra donc scruter l'animation offensive parisienne et voir qui évoluera en tant que faux numéro neuf.