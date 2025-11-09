Officiel : Le PSG annonce le remplaçant de Dembélé !

Malheureusement, pendant plusieurs semaines, le PSG va devoir faire sans Ousmane Dembélé qui s’est blessé face au Bayern Munich. Ce dimanche face à l’OL, Luis Enrique a donc dû trouver une solution pour remplacer le Français et il a décidé de miser sur Kang-in Lee. Le Sud-Coréen sera épaulé de Senny Mayulu et de Khvicha Kvaratskhelia.
Mardi soir, face au Bayern Munich, le PSG a perdu gros. En plus de s’incliner 2-1, le club de la capitale a malheureusement perdu Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sur blessure. Déjà blessé en début de saison, le Ballon d’or a rechuté, mais cette fois il serait touché au mollet.
Dembélé remplacé par Kang-in Lee
Pour le choc de ce dimanche face à l’OL, Luis Enrique a donc forcément dû faire quelques ajustements dans sa composition d’équipe. L’entraîneur du PSG a décidé de titulariser Kang-in Lee pour remplacer l’attaquant français, alors que Gonçalo Ramos postulait lui aussi. Le Sud-Coréen sera épaulé par Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia et il faudra donc scruter l'animation offensive parisienne et voir qui évoluera en tant que faux numéro neuf.
Zaïre-Emery à la place d’Achraf Hakimi
Pour ce qui est d’Achraf Hakimi, Luis Enrique a fait un choix plus étonnant en titularisant Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain de formation à sa place. Nuno Mendes est lui remplacé par Lucas Hernandez alors que Willian Pacho et Illia Zabarnyi formeront la charnière centrale. Au milieu de terrain, le PSG pourra compter sur son trio habituel composé de Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha, capitaine en l’absence de Marquinhos.