PSG : Le gros problème à 65M€ !

En 2023, le PSG avait décidé de s’offrir un nouvel international portugais en la personne de Gonçalo Ramos. Le buteur était arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de l’ordre de 65M€ et un peu plus de deux ans plus tard force est de constater que cela n’est pas le transfert du siècle. Selon l’un de ses anciens formateurs, le joueur de 24 ans ne serait tout simplement pas fait pour évoluer à Paris.
Au PSG, Gonçalo Ramos est tout sauf un titulaire indiscutable. Luis Enrique fait souvent appel au Portugais en sortie de banc, mais il se montre parfois frileux à l’aligner d’entrée. Il faut dire que quand le joueur de 24 ans a eu l’occasion de débuter un match, il n’a pas réussi à se montrer à son avantage et donc il doit se contenter d’un statut de supersub.
Ramos le supersub du PSG
Malgré un faible temps de jeu au PSG, Gonçalo Ramos arrive toutefois à se montrer efficace et il rend souvent de bons services. Depuis le début de la saison, le Portugais a déjà inscrit cinq réalisations, dont deux en Ligue des champions et une en Supercoupe de l’UEFA. Souvent le buteur a trouvé la solution en entrant en jeu, ce qui lui confère un statut de supersub à Paris.
Ramos pas fait pour le système du PSG ?
La question est de savoir si Gonçalo Ramos parviendra un jour à être un titulaire indiscutable au PSG ? Selon Renato Paiva, l’un de ses anciens formateurs au Benfica Lisbonne, cela risque d’être compliqué car le buteur ne serait tout simplement pas fait pour évoluer au sein de l’équipe de Luis Enrique. « Je pense que la façon dont Luis Enrique conçoit le football et la manière dont il veut que son équipe joue, il utilise aussi le numéro 9 pour faire le lien dans les actions. Il veut qu’il s’implique dans des jeux en triangle, dans le fait d’amener le ballon vers la surface adverse. Le PSG n’est pas une équipe qui fait une vingtaine de centres dans la surface pendant les matchs. Ce n’est pas une équipe qui utilise son buteur uniquement pour marquer des buts. Tout le monde est impliqué dans l’action, dans la construction du jeu. Et c’est le problème, le point où Gonçalo souffre selon moi. À ces niveaux-là, quand Gonçalo sort de la surface, il a des problèmes », a déclaré le technicien lisboète à RMC Sport. Le champion de France aurait donc peut-être commis une erreur de casting à 65M€...