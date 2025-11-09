PSG : Le gros problème à 65M€ !

Alexis Brunet

En 2023, le PSG avait décidé de s’offrir un nouvel international portugais en la personne de Gonçalo Ramos. Le buteur était arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de l’ordre de 65M€ et un peu plus de deux ans plus tard force est de constater que cela n’est pas le transfert du siècle. Selon l’un de ses anciens formateurs, le joueur de 24 ans ne serait tout simplement pas fait pour évoluer à Paris.

Au PSG, Gonçalo Ramos est tout sauf un titulaire indiscutable. Luis Enrique fait souvent appel au Portugais en sortie de banc, mais il se montre parfois frileux à l’aligner d’entrée. Il faut dire que quand le joueur de 24 ans a eu l’occasion de débuter un match, il n’a pas réussi à se montrer à son avantage et donc il doit se contenter d’un statut de supersub.

Ramos le supersub du PSG Malgré un faible temps de jeu au PSG, Gonçalo Ramos arrive toutefois à se montrer efficace et il rend souvent de bons services. Depuis le début de la saison, le Portugais a déjà inscrit cinq réalisations, dont deux en Ligue des champions et une en Supercoupe de l’UEFA. Souvent le buteur a trouvé la solution en entrant en jeu, ce qui lui confère un statut de supersub à Paris.