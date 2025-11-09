PSG - Transfert à Barcelone : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

L’urgence commence à se faire sentir au PSG. Le club de la capitale fait face à une nouvelle avalanche de blessures et aurait donc prévu de se renforcer cet hiver sur le mercato. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient coché le nom d’Eric Garcia sur leur liste. Et l’intérêt parisien pour le défenseur du FC Barcelone se confirme de jour en jour.

Au PSG, la situation commence à devenir urgente. Depuis le début de saison, le club de la capitale enchaîne les blessures plus ou moins importantes. Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs perdu trois joueurs mardi dernier contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Déjà privé de Désiré Doué, Luis Enrique ne pourra plus compter sur Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Le PSG veut se renforcer cet hiver Le PSG aurait ainsi pris conscience des limites de son effectif. La formation parisienne aurait donc décidé de se tourner vers le mercato hivernal pour se renforcer. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 auraient l’intention d’aller piocher directement au FC Barcelone. Le PSG aurait en effet coché le nom d’Eric Garcia sur sa liste.