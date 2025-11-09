Transfert à 0€ au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Dans l’optique de se renforcer dans le secteur défensif, le PSG reste à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Le club de la capitale aurait ainsi des vues sur Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. Le Bayern Munich garderait également un œil sur le joueur de Liverpool. Mais la priorité bavaroise serait la prolongation de son international français. Et la tendance semble se confirmer.

Le PSG ne cache pas son désir de se renforcer en défense. Le club de la capitale se tiendrait ainsi à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les dirigeants parisiens ne seraient pas contre offrir un nouveau joueur à Luis Enrique à moindre coût. De ce fait, les Rouge-et-Bleu auraient coché les noms de deux internationaux français sur leur liste.

Le PSG suit Upamecano et Konaté de près Le PSG resterait en effet attentif aux situations d’Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. Les deux défenseurs présentent le même avantage. Le premier est en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. Et le second voit son bail expirer cet été au Bayern Munich. Le club bavarois aurait d’ailleurs établi une priorité claire pour son mercato.