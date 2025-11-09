PSG - Luis Enrique : Le mariage parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Si Joao Neves et Vitinha n’ont plus vraiment grand-chose à faire pour prouver qu’ils méritent leur place au PSG, Fabian Ruiz est en revanche un peu moins en vue. Pourtant, le milieu de terrain de 29 ans brille lui aussi sous les ordres de Luis Enrique. Le profil de l’international espagnol est même idéal pour l’entraîneur parisien.

Au PSG, le milieu de terrain est un rouage essentiel de l’équipe de Luis Enrique. Le coach espagnol insiste sur les principes de possession du ballon. L’entrejeu est donc un secteur très important. Vitinha et Joao Neves ont largement prouvé qu’ils méritaient leur place dans le onze titulaire. Dans le trio, Fabian Ruiz est le joueur le moins en vue.

«Fabian remplit parfaitement le cahier des charges» Pourtant, le milieu de terrain de 29 ans n’en reste pas moins un élément essentiel. Son profil est d’ailleurs idéal pour Luis Enrique. « Au regard des critères recherchés par Luis Enrique pour un milieu de terrain, Fabian remplit parfaitement le cahier des charges. La qualité technique, la polyvalence, la capacité d’adaptation pour jouer 6 ou 8, la projection dans la surface adverse, le travail défensif » explique un bon connaisseur du sujet à L’Equipe.