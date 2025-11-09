Luis Enrique au PSG : La discussion qui a tout changé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela faisait une saison que Fabian Ruiz évoluait au PSG au moment où Luis Enrique a déposé ses valises dans la capitale. Et dès les premiers échanges entre les deux hommes qui se connaissaient déjà de la sélection espagnole, ça a tout de suite fonctionné. Ruiz a même été transformé par Enrique.

Luis Enrique a littéralement pris ses quartiers au Campus PSG à son arrivée en juillet 2023. Comme cela avait été démontré dans le documentaire Movistar+ : Vous n'en savez foutre rien, le coach espagnol vivait dans les installations du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain flambant neuves à l'époque le temps de trouver son domicile familial en région parisienne.

Un montage vidéo déterminant avec Fabian Ruiz Dès sa nomination en tant qu'entraîneur, Luis Enrique s'est installé dans une pièce avec Fabian Ruiz dans l'optique de lui faire part de ce qu'il fallait opérer comme ajustements dans son jeu au détour d'une séance vidéo. Un pari gagnant pour le milieu de terrain espagnol qui s'en est allé gagner l'Euro avec La Roja en 2024 avant de rafler la Ligue des champions avec le PSG un an plus tard, sous ses ordres.