Le mercato n'est pas encore ouvert, l'OM prend déjà un stop !

Ces dernières semaines, l'OM a été fragilisé par quelques blessures au sein de son effectif et la période de mercato hivernal semble être très importante pour se renforcer. Le club aurait déjà des idées allant dans ce sens puisque Roberto De Zerbi s'intéresse à Ismail Yüksek, milieu de terrain de 26 ans de Fenerbahçe. Mais le club turc n'est pas disposé à le vendre tout de suite...

Elément intéressant de l'effectif de Fenerbahçe, Ismail Yüksek attire l'attention autour de lui en ce moment. Le Turc de 26 ans est déjà dans les radars de Roberto De Zerbi d'après les informations de Fotomac. Le média rajoute toutefois que le club n'est pas ouvert aux propositions en ce moment.

L'OM a déjà ciblé son nouveau joueur Milieu de terrain de 26 ans, Ismail Yüksek évolue au Fenerbahçe depuis 2020 et il semble être un élément intéressant. Le Turc est sous contrat jusqu'en 2028 et il est la nouvelle cible de l'OM en vue du prochain mercato hivernal. Le club de la cité phocéenne veut se renforcer pour retrouver de l'efficacité.