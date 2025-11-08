Départ de Roberto De Zerbi : L'OM fait une annonce !

Avec quelques résultats décevants, surtout en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi se retrouve sous le feu des critiques. Mais l’entraineur de l’Olympique de Marseille peut compter sur le soutien de sa direction et surtout de son président Pablo Longoria, qui a fait une sortie forte lors d’un déplacement à l’étranger.
La crise fait une nouvelle fois rage à Marseille, après un mois d’octobre assez compliqué. Et évidemment, tous les yeux se tournent vers Roberto De Zerbi, qui a récemment avoué traverser la pire période depuis son arrivée à l’OM, en juillet 2024.
« Nous sommes satisfait de notre début de saison en Ligue 1 »
Au cœur de cette période délicate, De Zerbi a reçu un message assez clair de la part de Pablo Longoria, présent à un évènement organisé par La Gazzetta dello Sport en Italie. « Nous sommes satisfait de notre début de saison en Ligue 1, même si la défaite en Ligue des Champions contre l’Atalanta n’était pas le résultat que nous recherchions » a déclaré le président de l’OM.
« Nous avons débuté un parcours avec l’arrivée de De Zerbi, sur un projet à long terme »
Mais il a surtout conforté Roberto De Zerbi, annonçant que son histoire avec l’OM est loin d’être finie. « Nous avons débuté un parcours avec l’arrivée de De Zerbi, sur un projet à long terme » a expliqué Pablo Longoria. « Nous sommes satisfaits de son travail, de la personnalité dont il fait preuve et de son génie. Sincèrement, en tant que président c’est un plaisir de travailler avec un tel entraineur ».