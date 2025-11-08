Officiel : L'OM annonce un renfort !

Amadou Diawara

De retour de blessure, Geoffrey Kondogbia retrouve le groupe de l'OM. En effet, Roberto De Zerbi a convoqué son milieu de terrain de 32 ans pour la réception de Brest. Comme l'a annoncé le coach de l'OM en conférence de presse, Geoffrey Kondogbia pourrait entrer en jeu ce samedi après-midi.

Victime d'une blessure au mollet droit, Geoffrey Kondogbia a manqué plusieurs semaines de compétition avec l'OM. Mais heureusement pour Roberto De Zerbi, le milieu de terrain de 32 ans est de retour.

OM-Brest : Kondogbia est de retour Ce samedi matin, l'OM a communiqué le groupe de joueurs convoqués par Roberto De Zerbi pour la réception du Stade Brestois, prévue à 17 heures. Et Geoffrey Kondogbia fait partie de cette liste. Comme l'a annoncé le coach de l'OM en conférence de presse, son numéro 19 pourrait entrer en jeu lors de la 12ème journée de Ligue 1.