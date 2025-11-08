Crise à l'OM : Le mea culpa en direct... pour Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir réussi à prendre la tête de la Ligue 1, l'OM a largement ralenti la cadence après plusieurs résultats mitigés. Le club a encore essuyé une défaite en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame mercredi et la gestion de l'équipe de Roberto De Zerbi est largement critiquée. Christophe Dugarry en a profité pour revenir sur celle de Luis Enrique, estimant qu'il a réussi un grand travail.

Auteur d'une 3ème défaite en Ligue des champions face à l'Atalanta, l'OM est retombé dans ses travers dernièrement et va devoir relever la tête pour convaincre à nouveau. Le club de la cité phocéenne a vu son effectif touché avec quelques blessures, ce qui handicape forcément l'équilibre. Christophe Dugarry a encore été critique envers Roberto De Zerbi qui ne réussit pas à faire ce que Luis Enrique a fait au PSG.

L'OM déçoit, Roberto De Zerbi pointé du doigt En manque de résultats lors de ses dernières sorties, l'OM a ralenti la cadence ces dernières semaines et forcément la gestion de l'effectif de Roberto De Zerbi subit de plein fouet de nombreuses critiques. « Je me suis trompé sur Luis Enrique, mais j'ai vu juste sur De Zerbi. Les blessés n'expliquent pas le fond de jeu que l'on voit depuis bien trop longtemps, autant déclarer forfait tant qu'on y est. La première mi-temps face à l'Atalanta est cataclysmique. Il n'y a plus rien » juge Christophe Dugarry dans Rothen s'enflamme sur RMC, qui n'a pas hésité à reconnaître qu'il avait tort pour Luis Enrique.