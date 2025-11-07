Polémique avec l’arbitrage : Nouveau scandale à venir pour l’OM ?

Axel Cornic

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont régulièrement pris la paroles ces derniers mois, pour critiquer l’arbitrage. Cela a été le cas tout récemment en Ligue des Champions, avec Medhi Benatia qui a fait une sortie remarquée, mais un nouveau match pourrait bientôt se présenter, en Ligue 1.

On ne compte plus les polémiques arbitrales avec l’OM. Que ce soit la saison dernière avec l’énorme craquage de Pablo Longoria ou cette année, la direction marseillaise n’hésite plus à sortir la sulfateuse. Et cela a encore une fois été le cas lors de la défaite face à l’Atalanta, en Ligue des Champions.

« Malheureusement, les erreurs d'arbitrage, on ne va pas pouvoir les changer » Cette fois, c’est Medhi Benatia qui s’est chargé de mener la fronde contre l’arbitrage. « Quand tu leur parles, c'est limite s'ils te regardent. Ça, c'est quelque chose qui me dérange encore plus que le penalty. Ils sont arrogants. C'est dérangeant » a expliqué le directeur sportif de l’OM. « Malheureusement, les erreurs d'arbitrage, on ne va pas pouvoir les changer et on n'est pas les seuls à s'en plaindre, ni en Championnat ni en Ligue des champions. Donc cela va continuer ».