OM - Gerónimo Rulli : Le coup de folie à 12M€ !

Grâce à son très bon début de saison à l'OM, Gerónimo Rulli a de nouveau été convoqué par Lionel Scaloni avec l'Argentine. L'occasion pour le portier marseillais de prendre part au match amical organisé en Angola le 14 novembre. Un rencontre dont l'organisation aura coûté 12M€ au total.

Mercredi soir, malgré la défaite de l'OM, Geronimo Rulli a confirmé son très bon début de saison en sortant un penalty de l'Atalanta. Ce qui lui avait valu les louanges de son entraîneur Roberto De Zerbi : « C’est un super gardien, il est très bon depuis l’année dernière. Mais Carnesecchi a fait des arrêts importants aussi. Ce soir encore, il a été décisif. Je suis très content pour lui ».

Rulli en Angola pour le match à 12M€ ! Ce n'est donc pas une surprise de voir le nom de Gerónimo Rulli apparaître sur la liste des joueurs retenus par Lionel Scaloni pour le match amical de l'Argentine en Angola le 14 novembre. Une rencontre particulière qui se déroulera à Luanda, la capitale, au stade national du 11-Novembre, afin de commémorer les 50 ans de l’indépendance de l’Angola et pour laquelle le pays a déboursé... 12M€ !