Terrible nouvelle pour l'OM : Un fiasco déjà garanti ?

Axel Cornic

Après une première saison plutôt réussie, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a fait son grand retour en Ligue des Champions. Mais ça ne se passe pas au mieux, surtout après la défaite surprise face à l’Atalanta, qui laisse le club phocéen à seulement trois points après quatre journées.

Le retour en Ligue des Champions était l’objectif principal de Roberto De Zerbi. Mais encore faut-il y exister ! L’OM a trop souvent déçu dans la plus prestigieuse compétition européenne et cette saison pourrait se solder par une nouvelle désillusion. Car les Marseillais risquent de sortir dès la phase régulière…

Le calvaire européen... En quatre matchs, l’OM n’a remporté qu’une seule victoire, avec donc trois défaites au compteur. La dernière en date face à l’Atalanta (0-1), qui a d’ailleurs déclenché une nouvelle crise au sein du club phocéen, avec Medhi Benatia qui a eu des mots très durs contre l’arbitrage. Les prochains rendez-vous sont donc cruciaux, en commençant par la réception de Newcastle au stade Vélodrome, le 25 novembre prochain.