Jérôme Rothen : Le scandale à l'OM !

Très critique à l'égard de la prestation de l'OM contre l'Atalanta mercredi soir, Jérôme Rothen s'est attiré les foudres de la direction marseillaise. Sur X, Ali Zarrak, l'adjoint de Medhi Benatia, a ainsi balancé des échanges privés avec l'ancien joueur du PSG qui ne manquerait pas une occasion de réclamer des places VIP pour les matches au Vélodrome.

Mercredi soir, l'OM s'est incliné contre l'Alalanta au terme d'une prestation décevante (0-1). Une défaite qui hypothèque clairement les chances de qualification de l'OM qui doit encore affronter Liverpool, Newcastle, Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

Rothen fracasse l'OM Au micro de RMC, Jérôme Rothen a ainsi vivement critiqué la prestation de l'OM : « Sur le match d'hier, à part Greenwood (...) et Rulli, le reste est à jeter. Les joueurs qui étaient là hier, qui ont des status particuliers et qu'on met en avant comme Hojbjerg… On met en avant que c'est un joueur d'expérience, mais c'est un joueur moyen! Tu regardes ses grands matchs en Ligue des champions et tu verras que c'est le néant ».