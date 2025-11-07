De Zerbi et l'OM : «Je ne peux plus lui suivre», il abandonne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Walid Acherchour est un défenseur de la méthode Roberto De Zerbi. Mais même lui, au vu des récentes sorties de l'OM et de la proposition tactique à ses yeux faible, il est impossible de défendre le coach italien. Sur le plateau de Winamax, le consultant de RMC a réglé ses comptes avec le technicien de l'Olympique de Marseille.

Trois défaites en quatre matchs de saison régulière de Ligue des champions pour l'OM cette saison. Le revers concédé face à l'Atalanta à l'Orange Vélodrome mercredi soir (0-1) a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de patience de Walid Acherchour. Féru de la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi, le consultant de RMC Sport et de Winamax a craqué au vu des récentes propositions tactiques de l'entraîneur italien ces derniers temps.

«Je ne peux pas accompagner ce chemin» Sur le plateau du Winamax FC mercredi soir dans la foulée de la défaite de l'OM, Walid Acherchour a pesté sur la fébrilité affichée par Roberto De Zerbi tactiquement parlant à domicile face à une équipe bergamesque en manque de confiance. « Il y a un chemin que prend Roberto De Zerbi que je ne peux plus accompagner. Je suis un de ses plus grands fans et je l'ai souvent défendu. Mais il y a des déclarations, des compositions d'équipe et des lectures de match que je ne peux plus accompagner. Ce matin (ndlr mercredi) j'ai dit que je ne comprenais pas le système de jeu, et je ne l'ai toujours pas compris ce soir. Faire cette défense à 5 où c'est encore une fois Murillo le plus haut sur le terrain qui doit faire les différences. Je ne peux pas accompagner ce chemin. Quand il t'explique que Vermeeren ne peut pas jouer dans cette équipe. Quand je vois le match d'O'Riley avec le ballon, je ne peux plus accompagner ce chemin. Là, c'est trop ».