De Zerbi - Départ de l’OM : L’annonce choc en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a connu une nouvelle désillusion mercredi soir en Ligue des Champions avec cette défaite contre l'Atalanta, et Bertrand Latour n'a pas été tendre envers Roberto De Zerbi après la rencontre. En direct sur Canal +, le journaliste va même jusqu'à lui reprocher de n'avoir laissé aucune trace s'il venait à quitter l'OM dès aujourd'hui...

Nouveau coup dur pour l'OM ! L'équipe de Roberto de Zerbi s'est inclinée en toute fin de match mercredi soir au Vélodrome contre l'Atalanta (0-1), avec un arbitrage qui fait une nouvelle fois débat. Mais de son côté, Bertrand Latour préfère pointer du doigt les lacunes tactiques assez évidentes de l'OM sur ce match, et le chroniqueur du Canal Champions Cup a chargé De Zerbi en direct après le match.

« De Zerbi, s'il part de l'OM aujourd'hui... » « De Zerbi, s’il part de l’OM aujourd’hui, quelle trace laisse-t-il dans l’histoire de Marseille notamment du point de vue du jeu ? Je suis très patient, mais il est quand même là depuis un an et trois mois. Il est arrivé avec l’image d’un tacticien et pas d’un gueulard. Si demain il partait de l’OM, ce qui ne va pas arriver, moi, du point de vue du jeu, il m’en manque », lâche Bertrand Latour, qui affirme donc que le coach italien ne laisserait aucune trace marquante s'il venait à partir demain.