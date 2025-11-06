Scandale confirmé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu au Vélodrome mercredi soir par l'Atalanta, l'OM n'en finit plus de crier au scandale pour le penalty non sifflé suite à une main dans la surface dans le réparation. Et la colère des Marseillais ne risque pas de retomber avec l'analyse de Saïd Ennjimi, ancien arbitre international.

L'OM a-t-il été volé mercredi soir contre l'Atalanta comme l'a affirmé Medhi Benatia après la victoire italienne au Vélodrome ? Les avis divergent et pourtant la main d'Ederson dans la surface de l'OM n'a pas été sifflée par l'arbitre ce qui a permis au club de Bergame d'aller inscrire dans la foulée de cette action l'unique but de la rencontre. Ancien arbitre international, Saïd Ennjimi a pris position en estimant qu'il était tout à fait possible de siffler penalty pour l'OM.

Saïd Ennjimi va dans le sens de l'OM « Il aurait pu siffler le penalty. Le mouvement du corps doit rester naturel pour ne pas siffler. L'arbitre a estimé que le mouvement des bras du joueur n'avait pas pour objectif d'augmenter la surface de son corps pour arrêter le ballon, mais que c'était une conséquence naturelle », estime-t-il au micro de L'EQUIPE du Soir.