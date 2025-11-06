OM : Il craque en direct, le violent coup de pied !

Amadou Diawara

Lors du duel entre l'OM et l'Atalanta, CJ Egan-Riley a été aligné d'entrée par Roberto De Zerbi. Toutefois, le défenseur central de 22 ans a été sorti à la 79ème minute de jeu par son entraineur. Un choix qui n'a pas manqué de faire réagir CJ Egan-Riley. Agacé d'être remplacé, le numéro 4 de l'OM s'est emporté, ayant asséné un coup de pied à une bouteille.

OM-Atalanta : Egan-Riley s'est emporté après sa sortie CJ Egan-Riley était mécontent de sortir face à l'Atalanta, et il n'a pas manqué de le faire savoir. En effet, le jeune talent de 22 ans a laissé éclater sa colère au stade Vélodrome.