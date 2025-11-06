OM : «Une honte», le craquage que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'Atalanta a battu l'OM au Vélodrome, et ce, par le plus petit des scores (0-1). Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Benoît Payan s'est emporté. En effet, le maire de Marseille a pesté contre l'arbitrage, affirmant que le club emmené par Roberto De Zerbi avait été volé.

Pour le compte de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Roberto De Zerbi avait rendez-vous avec l'Atalanta ce mercredi soir. En effet, l'écurie phocéenne a accueilli la Dea au Vélodrome. Toutefois, la bande à Mason Greenwood s'est inclinée par le plus petit des scores (0-1).

«Ce n'est pas une erreur, c'est un vol» Grâce à une réalisation de Lazar Samardžić, l'Atalanta a fait tomber l'OM au Vélodrome. Mais alors que ce but a été inscrit à la suite d'une main dans la surface de réparation italienne d'Éderson, Benoît Payan a crié au scandale. « Ce n'est pas une erreur, c'est un vol. C'est une honte en Champions League... », a hurlé le maire de Marseille, alors qu'il se trouvait à proximité de la zone mixte. Ses propos ont été rapportés par RMC Sport.