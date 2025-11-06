OM : Les punitions tombent juste avant son transfert !

Faisant aujourd’hui le bonheur de l’OM, Robinio Vaz évoluait précédemment du côté de Sochaux. Transféré à l’été 2024 au sein du club phocéen, le jeune attaquant sortait alors de quelques mois mouvementés chez les Lionceaux. C’est ainsi que juste avant de rejoindre l’OM, Vaz avait accumulé de nombreuses punitions.
A 18 ans, Robinio Vaz est en train de s’imposer petit à petit du côté de l’OM. Le club phocéen avait été le chercher à l'été 2024 du côté de Sochaux. Déjà prometteur avec les Lionceaux, Vaz avait toutefois un problème avec l’école. Pierre-Alain Frau, directeur du centre de formation, n’avait alors pas laissé passer cela, n’hésitant ainsi pas à punir celui qui a ensuite rejoint l’OM.
« J’étais obligé de le priver de match sur la fin de saison avant qu’il ne parte »
Pour So Foot, Pierre-Alain Frau a raconté ses souvenirs de Robinio Vaz à Sochaux. C’est ainsi qu’il a notamment confié : « Quand j’ai pris la direction du centre, j’ai dû le punir certaines fois. J’étais obligé de le priver de match sur la fin de saison avant qu’il ne parte. Ce n’était pas de gaieté de cœur, mais on est obligé de le faire pour que ça rentre dans les têtes, pour qu’ils se remettent dans le droit chemin ».
« C’était un diamant brut »
Toujours à propos de Robinio Vaz, Pierre-Alain Frau a également fait savoir : « On a vite vu qu’il avait vraiment un potentiel au-dessus des joueurs qu’on avait ici. En revanche, il y avait beaucoup de travail, c’était un diamant brut, il fallait le polir, lui apprendre un petit peu à jouer en équipe, à s’adapter à quelques contraintes au niveau tactique. C’était ça le plus gros travail avec lui, parce qu’il avait tout le reste au niveau athlétique. Puis, il avait des gestes instinctifs de haut niveau devant le but ».