OM : Les punitions tombent juste avant son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Faisant aujourd’hui le bonheur de l’OM, Robinio Vaz évoluait précédemment du côté de Sochaux. Transféré à l’été 2024 au sein du club phocéen, le jeune attaquant sortait alors de quelques mois mouvementés chez les Lionceaux. C’est ainsi que juste avant de rejoindre l’OM, Vaz avait accumulé de nombreuses punitions.

A 18 ans, Robinio Vaz est en train de s’imposer petit à petit du côté de l’OM. Le club phocéen avait été le chercher à l'été 2024 du côté de Sochaux. Déjà prometteur avec les Lionceaux, Vaz avait toutefois un problème avec l’école. Pierre-Alain Frau, directeur du centre de formation, n’avait alors pas laissé passer cela, n’hésitant ainsi pas à punir celui qui a ensuite rejoint l’OM.

« J’étais obligé de le priver de match sur la fin de saison avant qu’il ne parte » Pour So Foot, Pierre-Alain Frau a raconté ses souvenirs de Robinio Vaz à Sochaux. C’est ainsi qu’il a notamment confié : « Quand j’ai pris la direction du centre, j’ai dû le punir certaines fois. J’étais obligé de le priver de match sur la fin de saison avant qu’il ne parte. Ce n’était pas de gaieté de cœur, mais on est obligé de le faire pour que ça rentre dans les têtes, pour qu’ils se remettent dans le droit chemin ».