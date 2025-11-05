Lamine Yamal : Un transfert à 350M€ au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il serait très intéressé à l’idée de s’attacher ses services, le PSG va devoir mettre la main à la poche s’il souhaite vraiment attirer Lamine Yamal. Dans sa dernière Lettre Hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a estimé la valeur de transfert de la star du FC Barcelone à environ 350M€.

« A Doha on a dit : “On le veut”. » Selon le journaliste Romain Molina, Lamine Yamal (18 ans) serait la nouvelle lubie du Qatar, qui souhaiterait à tout pris le recruter au PSG. « Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris. »

« Ça va coûter plus de 200M€ » Reste à savoir si arracher l’international espagnol (23 sélections) au FC Barcelone, où il a récemment prolongé jusqu’en juin 2031, sera un jour possible. D’après le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, le transfert de Lamine Yamal coûterait « plus de 200M€ » , mais il pourrait même être encore supérieur.