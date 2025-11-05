Transfert «monstrueux» au PSG : Le remplaçant de Marquinhos va choquer tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très décevant mardi soir contre le Bayern Munich, Marquinhos pourrait bien être amené à quitter le PSG à l'issue de la saison. Pour le remplacer, Walid Acherchour espère voir Dayot Upamecano débarquer l'été prochain alors que son contrat prend fin au Bayern Munich. Il faut dire que l'international français a été «monstrueux» mardi soir au Parc des Princes.

Depuis quelques semaines, le nom de Dayot Upamecano circule du côté du PSG. Il faut dire que l'international français voit son contrat s'achever en juin prochain au Bayern Munich et sa prestation sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir doit clairement encourager les Parisiens à intensifier les discussions pour un transfert. C'est en tout cas ce que souhaite Walid Acherchour qui pointe du doigt la différence entre la prestation de Dayot Upamecano et celle de Marquinhos.

Acherchour veut voir Upamecano à la place de Maquinhos « Pour moi, Upamecano ne doit pas quitter Paname ce soir. Il est libre en fin de saison, il doit se passer quelque chose. Il ne quitte pas Paname tant qu'il n'y a pas une signature de Moussa Sissoko, son agent. A la place de Nasser Al-Khelaïfi ou Luis Campos, ils doivent passer une semaine au Peninsula pour boucler l'affaire. Quand tu vois la perf' de Marquinhos et celles de Zabarnyi sur les dernières semaines, Upamecano il faut le ficeler rapidement », assure le journaliste sur le plateau du Winamax FC avant d'en rajouter une couche.