EXCLU - Mercato - PSG : Marquinhos va rester

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Capitaine emblématique du PSG, Marquinhos n’était pas certain de son avenir au club ces derniers mois. Selon nos informations, le Brésilien et ses dirigeants n’envisagent désormais plus du tout de se quitter.

Parisien depuis 2013, Marquinhos a vu sa situation devenir un sujet de réflexion au sein de l’état-major parisien. A 31 ans, le Brésilien n’incarne plus vraiment l’avenir du club qui n’hésite plus à se tourner vers la jeunesse pour construire ses victoires. Toujours très courtisé, en Angleterre comme au Moyen-Orient, Marquinhos aurait aussi pu devenir une opportunité de vente intéressante pour le PSG à un niveau de prix que le capitaine parisien n’atteindra plus compte-tenu de son âge. Mais selon nos informations, la tendance du dossier s’est très largement éclaircie depuis quelques jours…