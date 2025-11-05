Kylian Mbappé : La vengeance parfaite trouvée par le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, le PSG s'est retrouvé les mains vides avec le départ de Kylian Mbappé. Parti libre au Real Madrid, le Français n’aura donc rien rapporté au club qui avait dépensé 180M€ pour le recruter et qui l'avait couvert d’or. De quoi forcément rester en travers de la gorge du PSG. Et si le moment était venu de se venger du Real Madrid ?

Après avoir tourné autour de Kylian Mbappé pendant plusieurs années, le Real Madrid a fini par lui mettre la main dessus. Et pour cela, la Casa Blanca n’a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. En effet, à l’été 2024, c’est libre que le Français a débarqué dans la capitale espagnole. Le PSG a tenté tant bien que mal de prolonger Mbappé. En vain. Se retrouvant les mains vides dans l’histoire, le club de la capitale a forcément toujours du mal à digérer ce qui est arrivé.

Vinicius Jr au PSG avec Luis Enrique ? Voilà que le PSG pourrait bien avoir l’occasion de se venger du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Comment ? En chipant Vinicius Jr. Alors que les tensions ont monté autour du Brésilien ces derniers jours, il a été question d’un potentiel départ de l’ancien joueur de Flamengo. Et c’est ainsi que la presse espagnole avait même révélé que Vinicius Jr voyait d’un bon oeil un départ au PSG pour jouer sous les ordres de Luis Enrique. Recruter l’attaquant de 25 ans pourrait donc être possible. A voir maintenant à quel prix…