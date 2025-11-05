Kylian Mbappé : La vengeance parfaite trouvée par le PSG ?

A l'été 2024, le PSG s'est retrouvé les mains vides avec le départ de Kylian Mbappé. Parti libre au Real Madrid, le Français n’aura donc rien rapporté au club qui avait dépensé 180M€ pour le recruter et qui l'avait couvert d’or. De quoi forcément rester en travers de la gorge du PSG. Et si le moment était venu de se venger du Real Madrid ?
Après avoir tourné autour de Kylian Mbappé pendant plusieurs années, le Real Madrid a fini par lui mettre la main dessus. Et pour cela, la Casa Blanca n’a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. En effet, à l’été 2024, c’est libre que le Français a débarqué dans la capitale espagnole. Le PSG a tenté tant bien que mal de prolonger Mbappé. En vain. Se retrouvant les mains vides dans l’histoire, le club de la capitale a forcément toujours du mal à digérer ce qui est arrivé.
Vinicius Jr au PSG avec Luis Enrique ?
Voilà que le PSG pourrait bien avoir l’occasion de se venger du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Comment ? En chipant Vinicius Jr. Alors que les tensions ont monté autour du Brésilien ces derniers jours, il a été question d’un potentiel départ de l’ancien joueur de Flamengo. Et c’est ainsi que la presse espagnole avait même révélé que Vinicius Jr voyait d’un bon oeil un départ au PSG pour jouer sous les ordres de Luis Enrique. Recruter l’attaquant de 25 ans pourrait donc être possible. A voir maintenant à quel prix…
Le PSG pas intéressé ?
Vinicius Jr serait donc intéressé par le PSG. Mais voilà que ce ne serait pas réciproque. En effet, Romain Molina faisait savoir à propos de ce dossier qui commence à faire du bruit : « Les agents de Vinicius Jr reparlent avec l’Arabie Saoudite. Pareil avec d’autres personnes. Ils ont fait le tour. Vous voyez les rumeurs PSG, le PSG ne veut pas. Le PSG ne veut pas aujourd’hui ».
Alors, le PSG doit-il recruter Vinicius Jr pour se venger du Real Madrid ?