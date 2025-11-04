Officiel - Lamine Yamal : Son successeur désigné au PSG !

Héros du PSG lors de la finale de la dernière Ligue des Champions avec un doublé, Désiré Doué avait alors crevé l’écran. Depuis, l’international français n’en finit plus de confirmer son talent, même si les blessures le freinent dans son élan. Mais voilà qu’en ce moment difficile, Doué peut se consoler avec une prestigieuse récompense : le Golden Boy.
Sévèrement touché à la cuisse face à Lorient, Désiré Doué va en avoir pour plusieurs semaines avant de revenir avec le PSG. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2026 qu’on pourrait d’ailleurs le revoir à la compétition. Engagé dans un long processus de rééducation, Doué fera alors son retour avec une nouvelle distinction.
Une prestigieuse récompense pour Doué
Le verdict est donc tombé ce mardi 4 novembre : Désiré Doué a été élu Golden Boy. Chaque année, cette récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans et en 2025, c’est donc le joueur du PSG qui a été consacré. Au palmarès, Doué succède ainsi à Lamine Yamal, titré en 2024, et ne pouvant pas prétendre pas à un deuxième sacre.
Un Français titré après Kylian Mbappé !
Désiré Doué inscrit donc à son tour son nom au palmarès du Golden Boy. Cela fait d’ailleurs un Français de plus consacré. Le dernier n’était d’ailleurs autre que Kylian Mbappé, titré en 2017. Après le joueur du Real Madrid, ce sont Matthijs de Ligt, Joao Félix, Erling Braut Haaland, Pedri, Gavi, Jude Bellingham et donc Lamine Yamal qui avaient été mis à l’honneur.