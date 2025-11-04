Officiel - Lamine Yamal : Son successeur désigné au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Héros du PSG lors de la finale de la dernière Ligue des Champions avec un doublé, Désiré Doué avait alors crevé l’écran. Depuis, l’international français n’en finit plus de confirmer son talent, même si les blessures le freinent dans son élan. Mais voilà qu’en ce moment difficile, Doué peut se consoler avec une prestigieuse récompense : le Golden Boy.

Sévèrement touché à la cuisse face à Lorient, Désiré Doué va en avoir pour plusieurs semaines avant de revenir avec le PSG. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2026 qu’on pourrait d’ailleurs le revoir à la compétition. Engagé dans un long processus de rééducation, Doué fera alors son retour avec une nouvelle distinction.

Une prestigieuse récompense pour Doué Le verdict est donc tombé ce mardi 4 novembre : Désiré Doué a été élu Golden Boy. Chaque année, cette récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans et en 2025, c’est donc le joueur du PSG qui a été consacré. Au palmarès, Doué succède ainsi à Lamine Yamal, titré en 2024, et ne pouvant pas prétendre pas à un deuxième sacre.