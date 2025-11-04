Il quitte pour Paris pour Lille : C'est officiel pour Marquinhos !

De retour à la compétition, Marquinhos va déjà quitter Paris. En effet, le capitaine du PSG a été convoqué par Carlo Ancelotti pour le deux prochains matches amicaux du Brésil. Le premier sera contre Sénégal à l’Emirates Stadium tandis que le second, contre la Tunisie, aura lieu à Lille à la Decathlon Arena, le stade du LOSC.
Après une absence de quelques semaines pour blessure, Marquinhos est de retour à la compétition avec le PSG. L'occasion pour le capitaine parisien de retrouver également la Seleçao lors de la prochaine trêve internationale.
Marquinhos, convoqué avec le Brésil, sera à Lille le 18 novembre
En effet, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour les deux prochains matches amicaux du Brésil, et Marquinhos a bien été convoqué. Par conséquent, le joueur du PSG sera à Lille le 18 novembre, à la Decathlon Arena, le stade du LOSC, pour affronter la Tunisie en match amical, après avoir défié le Sénégal à l’Emirates Stadium à Londres trois jours plus tôt.
Ancelotti adoube Marquinhos
Il faut dire que Carlo Ancelotti fait déjà de Marquinhos un cadre du Brésil comme il le rappelait le 8 septembre dernier après la 100e sélection du capitaine du PSG : « Marquinhos est un excellent défenseur, l'un des meilleurs au monde, qui possède de l'expérience, du caractère, de l'intelligence et qui est un excellent capitaine pour l'équipe nationale. Il atteint les 100 sélections avec le Brésil et, ce, à juste titre. C'est un joueur très important pour l'équipe. Nous avons beaucoup confiance en lui, en ses capacités techniques, physiques, en son caractère et en sa personnalité ».