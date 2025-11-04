Il quitte pour Paris pour Lille : C'est officiel pour Marquinhos !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à la compétition, Marquinhos va déjà quitter Paris. En effet, le capitaine du PSG a été convoqué par Carlo Ancelotti pour le deux prochains matches amicaux du Brésil. Le premier sera contre Sénégal à l’Emirates Stadium tandis que le second, contre la Tunisie, aura lieu à Lille à la Decathlon Arena, le stade du LOSC.

Après une absence de quelques semaines pour blessure, Marquinhos est de retour à la compétition avec le PSG. L'occasion pour le capitaine parisien de retrouver également la Seleçao lors de la prochaine trêve internationale.

Marquinhos, convoqué avec le Brésil, sera à Lille le 18 novembre En effet, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour les deux prochains matches amicaux du Brésil, et Marquinhos a bien été convoqué. Par conséquent, le joueur du PSG sera à Lille le 18 novembre, à la Decathlon Arena, le stade du LOSC, pour affronter la Tunisie en match amical, après avoir défié le Sénégal à l’Emirates Stadium à Londres trois jours plus tôt.