Kylian Mbappé : Le message à une star du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La séparation n’a pas mis un terme à leur relation. En 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG pour le Real Madrid, mais a tout de même conservé une attache forte dans le vestiaire parisien… avec Achraf Hakimi. Le Marocain est comme son « frère » et a reçu un message spécial de la part de la star du Real Madrid pour son anniversaire.

Pendant son séjour de sept ans au PSG, Kylian Mbappé a eu la possibilité de partager le même vestiaire qu’Achraf Hakimi le temps de trois saisons. Avant son départ au Real Madrid en tant qu’agent libre en juin 2024, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a bâti une relation très étroite avec le latéral droit marocain.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, comme des frères sur le terrain et en dehors D’ailleurs, souvent ensemble, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont passé des vacances estivales communes à Porto Rico en assistant entre autres à un showcase de Bad Bunny qui se produira au Super Bowl à San Francisco en février 2026. L’attaquant du Real Madrid s’était rendu au Parc des princes le 5 octobre dernier pour la rencontre opposant le PSG au LOSC (1-1) et Achraf Hakimi lui avait rendu la pareille le 26 octobre dernier au Santiago Bernabeu pour Real Madrid - FC Barcelone (2-1).