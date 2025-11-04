Luis Enrique perd un joueur, la mauvaise nouvelle pour le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain fait face à un coup dur avec la blessure de Désiré Doué, victime d'une lésion musculaire sérieuse à la cuisse droite. Déjà écarté des terrains en septembre, l'attaquant pourrait être absent jusqu'en janvier 2026, selon L'Équipe. En effet, la blessure serait plus importante qu’annoncé initialement...

Déjà privé du terrain durant quelques semaines après une blessure en septembre avec l’équipe de France, Désiré Doué doit encore s’absenter. La semaine dernière face au FC Lorient, l’attaquant du PSG a été contraint de quitter le terrain, victime d’une lésion musculaire de la cuisse droite. On ne sait pas encore quand l’ancien Rennais pourra retrouver ses coéquipiers, mais selon L’Equipe, sa blessure serait plus importante que prévu.

Blessure plus sérieuse que prévu pour Doué Le quotidien sportif révèle en effet que Désiré Doué souffrirait en réalité d'une lésion de grade 3 (sur une échelle de 0 à 4), de quoi rendre incertaine la date de son retour. Si certains au sein du PSG estiment que l’international tricolore pourrait être apte avant la fin de l’année, d’autres pensent que l’on ne le reverra pas avant début voire mi-janvier 2026.