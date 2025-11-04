Ousmane Dembélé : Le PSG s’évite une nouvelle catastrophe ?

Axel Cornic

Piece centrale du Paris Saint-Germain qui a dominé l’Europe la saison dernière, Ousmane Dembélé a été freiné par une blessure. De retour depuis seulement quelques matchs il semble retrouver la forme peu à peu, mais Luis Enrique ne voudrait prendre aucun risque pour le choc de ce mardi, face au Bayern Munich.

Le Ballon d’Or 2025 a beaucoup manqué au PSG. Touché aux ischios-jambiers dès le début de la saison, Ousmane Dembélé a à peine retrouvé la compétition et tout le monde se demande s’il sera sur le terrain ce mardi. Car les Parisiens se déplacent chez l’autre cador de la Ligue des Champions, le Bayern Munich.

« L'important est de le récupérer dans la meilleure forme possible » A la veille de ce match, Luis Enrique n’a évidemment pas pu échapper aux questions au sujet de l’état de forme de Dembélé. « Demain nous verrons avec lui s’il débutera ou non. Ce qui est certain, c’est que pour nous il est très important et l’important n’est pas de le récupérer le plus rapidement possible, mais de le récupérer dans la meilleure forme possible » a déclaré le coach du PSG, au micro de Sky Sport Italia.