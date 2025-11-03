Ce joueur du PSG l’annonce, «l’un des meilleurs attaquants du monde» débarque à Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter le Bayern Munich en Ligue des champions après un parcours sans faute, la principale menace bavaroise a déjà été identifiée dans les rangs de Luis Enrique et se nomme Harry Kane. Pour Vitinha c’est tout simplement « l’un des meilleurs attaquants du monde » qui s’apprête à fouler la pelouse du Parc des Princes.

Après trois journées, le Paris Saint-Germain a réalisé un sans-faute en Ligue des champions en battant l’Atalanta, le FC Barcelone et le Bayer Leverkusen. Ce mardi soir, les hommes de Luis Enrique vont tenter de conserver leur invincibilité face au Bayern Munich, en très grande forme avant de débarquer à Paris. Vincent Kompany peut notamment compter sur Harry Kane, auteur de 22 buts en 15 matches.

« Harry Kane est un immense joueur » Pour Vitinha, le PSG s’apprête tout simplement à retrouver ce qui se fait de mieux actuellement au monde. « C’est un grand joueur, l’un des meilleurs attaquants du monde. Il a commencé la saison de façon incroyable avec des stats stratosphériques, constate l’international portugais. Mais le Bayern c’est surtout une équipe qui défend ensemble, qui attaque ensemble. Ce sera le plus dur à gérer. Harry Kane est un immense joueur. »