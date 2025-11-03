«Le meilleur du monde» est annoncé au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme le « meilleur latéral gauche du monde » par ses coéquipiers, Nuno Mendes suscite l'admiration au Paris Saint-Germain. A la veille du choc face au Bayern Munich, Vitinha a salué le niveau affiché par son compatriote, n’affichant aucune crainte avant son face-à-face avec Michael Olise sur le côté.

Au PSG, tout le monde est unanime au sujet de Nuno Mendes. « Ce n'est pas de mon côté mais je pense qu'il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes, confiait Achraf Hakimi avant le choc face au FC Barcelone, et le match dans le match entre l’international portugais et Lamine Yamal. Je le pense capable de stopper Lamine (Yamal) comme il l'a fait avec d'autres attaquants similaires. » Et à la veille d’affronter le Bayern Munich en Ligue des champions, Vitinha a tenu un discours semblable avant le face à face entre le latéral gauche du PSG et Michael Olise.

« C’est le meilleur latéral gauche du monde » « Il est dans une forme incroyable, il a très bien commencé cette saison. Il me facilite beaucoup les choses, c'est un grand joueur. c'est le meilleur latéral gauche du monde. J'espère qu'il va gagner son duel avec Olise, un grand joueur », a confié Vitinha en conférence de presse, rapporté par RMC.