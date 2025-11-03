Le Qatar s’en va, le PSG annonce un jackpot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion du mois d’octobre, le PSG avait décidé de s’associer à la campagne Octobre Rose, luttant contre le cancer du sein. C’est ainsi que le club de la capitale avait arboré un maillot particulier où le sponsor Qatar Airways avait disparu au profit d’un ruban rose. A l’heure de faire le bilan de cette opération, le PSG a annoncé un véritable succès.

Ayant pris part à la campagne Octobre Rose, le PSG a mené plusieurs opérations pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein tout au long du mois d’octobre. Avec quels résultats ? Le club de la capitale a communiqué à ce propos de ce lundi. Et c’est visiblement une grande réussite.

Plus de 44 000€ récoltés ! « Afin d’encourager les dons, les maillots portés lors de ces matchs ont été mis aux enchères. En complément, la vente d’une gamme de produits Octobre Rose (écharpe, totebag) et le flocage du ruban rose sur les maillots a rencontré un large succès, confirmant la mobilisation des supporters du Paris Saint-Germain. Le Fonds de dotation du Paris Saint-Germain a remis officiellement à l’AP-HP ce 1er novembre un chèque d’un montant provisoire total de 44.006,97€. Ces fonds contribueront au financement de projets destinés à améliorer la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein », a notamment annoncé le PSG.