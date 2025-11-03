Dembélé : Le PSG prend une décision radicale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entré en jeu face à l’OGC Nice, Ousmane Dembélé semble toujours en délicatesse avec son corps. En effet, après la rencontre, le numéro 10 du PSG a tenu d’être propos loin d’être rassurants alors que le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions approche. Quid alors de Dembélé ? Luis Enrique saurait visiblement déjà quoi faire.

Ousmane Dembélé a été absent plusieurs semaines et Luis Enrique gère actuellement son retour en régulant son temps de jeu avec le PSG. Pour autant, le numéro 10 parisien est encore loin d’être à 100%. D’ailleurs, les supporters du club de la capitale ont tremblé en voyant les propos de Dembélé après la victoire face à Nice. « J’ai mal à l’ischio, j’ai trop mal », a-t-il balancé.

Pas de rechute pour Dembélé ! Faut-il alors craindre le pire avec Ousmane Dembélé ? Le numéro 10 du PSG a-t-il rechuté ? Pour L’Equipe, on est très clair à ce sujet concernant le joueur de Luis Enrique, la réponse est négative. Il n’empêche que Dembélé n’est pas dans une forme optimale et forcément, alors que le PSG doit affronter le Bayern Munich ce mardi en Ligue des Champions, ce n’est pas une bonne nouvelle.