Dembélé : Le PSG prend une décision radicale !

Entré en jeu face à l’OGC Nice, Ousmane Dembélé semble toujours en délicatesse avec son corps. En effet, après la rencontre, le numéro 10 du PSG a tenu d’être propos loin d’être rassurants alors que le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions approche. Quid alors de Dembélé ? Luis Enrique saurait visiblement déjà quoi faire.
Ousmane Dembélé a été absent plusieurs semaines et Luis Enrique gère actuellement son retour en régulant son temps de jeu avec le PSG. Pour autant, le numéro 10 parisien est encore loin d’être à 100%. D’ailleurs, les supporters du club de la capitale ont tremblé en voyant les propos de Dembélé après la victoire face à Nice. « J’ai mal à l’ischio, j’ai trop mal », a-t-il balancé.
Pas de rechute pour Dembélé !
Faut-il alors craindre le pire avec Ousmane Dembélé ? Le numéro 10 du PSG a-t-il rechuté ? Pour L’Equipe, on est très clair à ce sujet concernant le joueur de Luis Enrique, la réponse est négative. Il n’empêche que Dembélé n’est pas dans une forme optimale et forcément, alors que le PSG doit affronter le Bayern Munich ce mardi en Ligue des Champions, ce n’est pas une bonne nouvelle.
Remplaçant face au Bayern Munich ?
Pour battre le Bayern Munich, le PSG aura besoin de ses meilleures armes. Mais voilà que pour Ousmane Dembélé, la rencontre pourrait débuter en tant que remplaçant. En effet, L’Equipe fait savoir que le Français n’aurait que très peu de chances de débuter le match comme titulaire. Pas question de prendre de risque avec Dembélé, qui pourrait alors entrer en jeu plus tard pour tenter d’aider le PSG.