Divorce au PSG : Il dit tout

Au début du mois de septembre, le public du Parc des Princes effectuait ses adieux à Presnel Kimpembe. Formé au PSG, le défenseur central français rejoignait le Qatar en s’engageant en faveur du Qatar SC. Malgré ce divorce, le joueur de 30 ans avoue ne rien regretter de son passage dans la capitale.
Le PSG a dit au revoir à l’une de ses figures. Âgé de 30 ans, Presnel Kimpembe se battait depuis deux ans et demi contre son corps, lui qui a été victime d’une terrible rupture du tendon d’Achille en février 2023. Le défenseur central a fait le choix du Qatar, lui qui s’est engagé en septembre dernier du côté du Qatar SC.
Kimpembe désormais loin du PSG
Le Français affirme qu’il n’aurait pas pu jouer ailleurs qu’au PSG en France. « Non, non, non ! Pour moi, c'était impossible de jouer ailleurs en France qu'au PSG. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis venu jouer ici, parce que je voulais pas à avoir à jouer contre mon club formateur », a-t-il confié au cours d’un entretien pour Flashscore.
« J'ai fait tout ce que j'avais à faire avec le PSG, sans regret »
Surtout, Presnel Kimpembe a quitté le PSG sans regrets : « Non, je n'en ai pas. J'avance dans la vie comme il faut, pas à pas. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. J'ai fait tout ce que j'avais à faire avec le PSG, sans regret. J'ai tout gagné. Grâce à Dieu, je suis très content. On continue, la vie ne s'arrête pas », conclut-il.