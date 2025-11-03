Divorce au PSG : Il dit tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début du mois de septembre, le public du Parc des Princes effectuait ses adieux à Presnel Kimpembe. Formé au PSG, le défenseur central français rejoignait le Qatar en s’engageant en faveur du Qatar SC. Malgré ce divorce, le joueur de 30 ans avoue ne rien regretter de son passage dans la capitale.

Le PSG a dit au revoir à l’une de ses figures. Âgé de 30 ans, Presnel Kimpembe se battait depuis deux ans et demi contre son corps, lui qui a été victime d’une terrible rupture du tendon d’Achille en février 2023. Le défenseur central a fait le choix du Qatar, lui qui s’est engagé en septembre dernier du côté du Qatar SC.

Kimpembe désormais loin du PSG Le Français affirme qu’il n’aurait pas pu jouer ailleurs qu’au PSG en France. « Non, non, non ! Pour moi, c'était impossible de jouer ailleurs en France qu'au PSG. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis venu jouer ici, parce que je voulais pas à avoir à jouer contre mon club formateur », a-t-il confié au cours d’un entretien pour Flashscore.