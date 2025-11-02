PSG : Ousmane Dembélé dans l’histoire, son grand pote valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé entrait dans l’histoire en étant élu Ballon d’Or 2025. L’attaquant du PSG a reçu d’innombrables messages de félicitations de la part d’anciens coéquipiers. Cela a notamment été le cas de Presnel Kimpembe, qui est revenu sur le titre individuel de son grand pote à Paris.

Ousmane Dembélé dans la cour des grands. Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, l’attaquant du PSG a été élu Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier. Le numéro 10 parisien a reçu cette prestigieuse distinction individuelle des mains de Ronaldinho, et dans les jours qui ont suivi, a été chaleureusement félicité par d’anciens coéquipiers comme Lionel Messi.

Kimpembe heureux pour Dembélé Ancien coéquipier de Dembélé au PSG, Presnel Kimpembe a lui aussi pu échanger avec le buteur parisien. Au cours d’un entretien accordé à Flashscore, l’ancien défenseur central du club de la capitale est de nouveau revenu sur le sacre du numéro 10, qu’il porte évidemment dans son cœur.