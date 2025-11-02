PSG : Ousmane Dembélé dans l’histoire, son grand pote valide !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé entrait dans l’histoire en étant élu Ballon d’Or 2025. L’attaquant du PSG a reçu d’innombrables messages de félicitations de la part d’anciens coéquipiers. Cela a notamment été le cas de Presnel Kimpembe, qui est revenu sur le titre individuel de son grand pote à Paris.
Ousmane Dembélé dans la cour des grands. Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, l’attaquant du PSG a été élu Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier. Le numéro 10 parisien a reçu cette prestigieuse distinction individuelle des mains de Ronaldinho, et dans les jours qui ont suivi, a été chaleureusement félicité par d’anciens coéquipiers comme Lionel Messi.
Kimpembe heureux pour Dembélé
Ancien coéquipier de Dembélé au PSG, Presnel Kimpembe a lui aussi pu échanger avec le buteur parisien. Au cours d’un entretien accordé à Flashscore, l’ancien défenseur central du club de la capitale est de nouveau revenu sur le sacre du numéro 10, qu’il porte évidemment dans son cœur.
« Je suis content parce que c'est ami »
« Pour moi, c'était mérité. Je suis content parce que c'est ami, un joueur du PSG et un Français. Donc, je suis très heureux pour lui. On connaît Ousmane, c'est un gars simple dans la vie de tous les jours, il a sa personnalité, il est très attachant. Dans le monde du football, on connaît tous ses qualités », a ainsi confié Presnel Kimpembe.