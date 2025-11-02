Le boss du PSG annonce un grand changement !

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG fait confiance aux jeunes joueurs du centre de formation. D'autant plus après la saison 2024-2025, qui était interminable. Interrogé ce dimanche matin, Luis Campos a lâché toutes ses vérités sur ce choix de donner leur chance aux pépites du PSG.
A la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a posé ses valises au PSG. En effet, le coach espagnol a pris la place de Christophe Galtier sur le banc parisien.
Luis Enrique fait confiance aux pépites du PSG
Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance aux joueurs du centre de formation du club. Et alors que la saison 2024-2025 a été particulièrement éprouvante, le coach parisien utilise de plus en plus les pépites de l'équipe espoirs. Si Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ont pris l'habitude de jouer sous la houlette de Luis Enrique lors du dernier exercice, Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal viennent d'intégrer le groupe professionnel.
«Nous avons tous le rêve d'avoir une équipe plus parisienne, plus française»
Lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1) ce dimanche matin, Luis Campos s'est prononcé sur l'intégration des pépites du PSG en équipe première. « C'est un travail commun dans lequel notre coach fait un travail extraordinaire et nous avons tous le rêve d'avoir une équipe plus parisienne, plus française. C'est une politique dans laquelle on donne plus d'opportunités à ces jeunes. Aujourd'hui, on a aussi la culture de la polyvalence. Cela nous permet d'avoir 14, 15 ou 16 joueurs avec cette qualité de pouvoir jouer à plusieurs postes. Et en même temps, cela ouvre la porte aux joueurs formés au club. Ils ont l'opportunité de jouer dans l'équipe pro et donc de progresser, pas seulement avec des entraînements, mais aussi avec des minutes de jeu », a confié le conseiller football du PSG.