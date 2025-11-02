Le boss du PSG annonce un grand changement !

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG fait confiance aux jeunes joueurs du centre de formation. D'autant plus après la saison 2024-2025, qui était interminable. Interrogé ce dimanche matin, Luis Campos a lâché toutes ses vérités sur ce choix de donner leur chance aux pépites du PSG.

A la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a posé ses valises au PSG. En effet, le coach espagnol a pris la place de Christophe Galtier sur le banc parisien.

Luis Enrique fait confiance aux pépites du PSG Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance aux joueurs du centre de formation du club. Et alors que la saison 2024-2025 a été particulièrement éprouvante, le coach parisien utilise de plus en plus les pépites de l'équipe espoirs. Si Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ont pris l'habitude de jouer sous la houlette de Luis Enrique lors du dernier exercice, Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal viennent d'intégrer le groupe professionnel.