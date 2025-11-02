PSG : La menace inédite annoncée à la télévision !

Samedi, le PSG a échappé de justesse à un match nul 0-0 grâce à un but de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel. Le club de la capitale ne montre pas forcément un niveau d'investissement énorme par rapport à la Ligue des champions, ce qui laisse croire à d'autres équipes que le titre est possible. Pour Loïc Tanzi en revanche, il en faudra plus avant de sentir un véritable danger.
Vainqueur face à Nice, le PSG va conserver la tête du championnat à l'issue de la 11ème journée. Le club n'a pas déjà creusé un écart trop important par rapport au reste de la concurrence et laisse un certain espoir. Mais le but reste tout de même de conserver le titre de champion de France en fin de saison et il ne faut pas laisser un club prendre trop d'avance.
Le PSG en danger en Ligue 1 ?
Loin d'être invincible depuis le début de la saison, le PSG ne semble pas déployer la même motivation lors d'un match de Ligue 1 et lors d'un match de Ligue des champions. Pour Loïc Tanzi, il ne faut pas s'inquiéter tout de suite. « S'il y a une équipe qui arrive à enchainer 4 ou 5 victoires et prendre de l'avance sur le PSG, on pourra dire qu'ils sont sous pression. Dans ce cas, on pourra dire qu'une équipe concurrente tourne bien et devient très forte. Le PSG ne prend pas tous les points et il y a peut être danger pour le titre » déclare le journaliste en direct dans L'Equipe de Greg.
Le PSG pas à fond pour le titre
Touché par les blessures de nombreux joueurs ces derniers mois, le PSG doit parfois faire avec les moyens du bord. Sur le terrain l'écart s'est resserré avec les autres grandes équipes de Ligue 1 et cela pourrait avoir un impact sur le titre de Champion de France. Le club de la capitale n'affiche clairement pas le même visage en Ligue des champions, à l'image de sa victoire 7-2 face au Bayer Leverkusen.