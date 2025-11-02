PSG : La menace inédite annoncée à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le PSG a échappé de justesse à un match nul 0-0 grâce à un but de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel. Le club de la capitale ne montre pas forcément un niveau d'investissement énorme par rapport à la Ligue des champions, ce qui laisse croire à d'autres équipes que le titre est possible. Pour Loïc Tanzi en revanche, il en faudra plus avant de sentir un véritable danger.

Vainqueur face à Nice, le PSG va conserver la tête du championnat à l'issue de la 11ème journée. Le club n'a pas déjà creusé un écart trop important par rapport au reste de la concurrence et laisse un certain espoir. Mais le but reste tout de même de conserver le titre de champion de France en fin de saison et il ne faut pas laisser un club prendre trop d'avance.

Le PSG en danger en Ligue 1 ? Loin d'être invincible depuis le début de la saison, le PSG ne semble pas déployer la même motivation lors d'un match de Ligue 1 et lors d'un match de Ligue des champions. Pour Loïc Tanzi, il ne faut pas s'inquiéter tout de suite. « S'il y a une équipe qui arrive à enchainer 4 ou 5 victoires et prendre de l'avance sur le PSG, on pourra dire qu'ils sont sous pression. Dans ce cas, on pourra dire qu'une équipe concurrente tourne bien et devient très forte. Le PSG ne prend pas tous les points et il y a peut être danger pour le titre » déclare le journaliste en direct dans L'Equipe de Greg.