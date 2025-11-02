Ousmane Dembélé : L’annonce qui fait paniquer le PSG !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG affrontait l’OGC Nice (1-0) et Luis Enrique avait décidé de ne pas titulariser Ousmane Dembélé. Le Français a toutefois fait son entrée en fin de match, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. En effet, après la rencontre, le Ballon d’or s’est plaint d’une douleur à l’ischio, ce qui n’augure rien de bon avant le choc face au Bayern Munich.

Après son match nul contre Lorient (1-1), le PSG a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir face à l’OGC Nice. Cela a toutefois été compliqué pour les Parisiens qui ont dû attendre la 94ème minute pour faire la différence, grâce à une tête de Gonçalo Ramos entré en cours de jeu.

Dembélé pas titulaire Comme Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé n’était lui aussi pas titulaire. Luis Enrique avait décidé de se montrer prudent avec le dernier Ballon d’or, qui est entré au même moment que le Portugais, à la 72ème minute. Le meilleur buteur du PSG la saison dernière a tenté de se montrer dangereux, mais l’étincelle n’est finalement pas venue de lui.